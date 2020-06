The King of Staten Island : rire de ses zones d’ombre ★★★½

Ayant perdu son père pompier dans les attentats de 2001, alors qu’il était âgé de 7 ans, Scott est aujourd’hui un adolescent attardé qui ne fout rien de sa vie. Le jour où sa mère, avec qui il habite toujours, commence à fréquenter un pompier, le jeune homme devra peut-être commencer à faire face à ses démons.

Marc-André Lussier

La Presse

Le personnage se prénomme Scott. Mais on pourrait facilement l’appeler aussi Pete. Sans être une « vraie » biographie, The King of Staten Island reste largement inspiré de la propre vie de Pete Davidson. Plus jeune membre de la distribution régulière de Saturday Night Live, dont la vie sentimentale et les appels à l’aide ont aussi parfois fait la manchette, Davidson fait résolument partie de ces gens ayant trouvé leur salut dans l’humour.

Le scénario du nouveau film de Judd Apatow, qui n’avait pas tourné de film depuis Trainwreck, a d’ailleurs été écrit par l’humoriste lui-même, en compagnie de Dave Sirus, un scripteur de SNL, et du cinéaste. En campant une version de lui-même qui n’a rien à voir avec le monde du showbiz — l’ambition de Scott est d’ouvrir un jour son propre salon de tatouage —, Pete Davidson nous entraîne néanmoins dans son monde intérieur, lequel comporte plusieurs zones d’ombre.

IMAGE FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Affiche du film The King of Staten Island

La réussite de son récit — et du film — tient à cet habile alliage entre l’humour désespéré qu’il emprunte quotidiennement et le courage d’aller explorer ses propres démons. Afin, peut-être, d’y trouver une vérité. La mise en scène du réalisateur de Knocked Up et Funny People, parfaitement en phase avec la quête de son protagoniste, reste à l’avenant, sans que le film ne sombre jamais dans les affres du sentimentalisme.

L’ensemble aurait certes gagné à être resserré, mais Pete Davidson révèle une présence vraiment engageante à l’écran. Le spectateur peut ainsi entrer avec empathie dans l’univers torturé de ce jeune homme, marqué à tout jamais par une blessure d’enfance.

The King of Staten Island est maintenant offert en vidéo sur demande.

★★★½

Comédie dramatique. The King of Staten Island, de Judd Apatow. Avec Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr. 2 h 16.