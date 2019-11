Alors que la reine des neiges Elsa, sa soeur Anna, son amoureux Kristoff, l’adorable bonhomme de neige Olaf et le renne Sven coulent des jours heureux, Elsa entend une voix qui l’entraîne irrésistiblement à la recherche de sa raison d’être. Les deux sœurs et leurs comparses unissent alors leurs forces pour sauver le royaume d’Arendelle.

Danielle Bonneau

La Presse

Alimentées par les bandes-annonces, les théories les plus folles ont précédé le lancement de cette suite du fameux film d’animation Frozen (La Reine des neiges), de Disney, qui prend l’affiche six ans après son prédécesseur. Les attentes sont élevées. Alors, allons droit au but. Ce deuxième opus est bon. Très bon même. Mais il n’a ni le charme ni l’élément de surprise du premier.

En revanche, c’est un réel plaisir de retrouver les personnages, prêts de nouveau à défier les obstacles pour le bien de leur royaume. L’intrépide Anna (Kristen Bell) se lance à la découverte de la forêt enchantée aux côtés de sa sœur Elsa (Idina Menzel), qui se sert allègrement de ses pouvoirs magiques pour aller au fond des choses. L’attachant bonhomme de neige Olaf (Josh Gad) a vieilli et demeure tout aussi drôle, volant la vedette des scènes où il apparaît. Le bon Kristoff (Jonathan Groff), amoureux d’Anna, et son renne Sven sont encore de service.

DISNEY

De nouveaux personnages entrent en jeu, dont la reine Iduna (Evan Rachel Wood), la mère d’Elsa et Anna qu’on voit dans des flash-back, le lieutenant Destin Mattias (Sterling K. Brown), un splendide cheval magique et une adorable créature, qui ressemble à une salamandre. Mais aucun ne surpasse les valeureux membres de la distribution originale.

Les réalisateurs Jennifer Lee et Chris Buck, le producteur Peter Del Vecho, ainsi que les compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, derrière le méga succès de Frozen, le film d’animation le plus lucratif au box-office mondial, se sont tous réunis pour mener plus loin les destinées des deux sœurs royales.

Sept chansons servent le scénario, dont la plus puissante, Into the Unknown, qui permet à nouveau d’apprécier la magnifique voix d’Idina Menzel, l’interprète de l’hyper populaire tube Let It Go (Libérée, délivrée). Inutile de chercher à comparer les deux. Let It Go est dans une classe à part.

AP Kristen Bell, Josh Gad et Idina Menzel sur le tapis rouge de Frozen II à Toronto, début novembre.

Certaines scènes, intenses, plairont au public qui a grandi avec la reine des neiges. Mais à tout coup, pour les plus jeunes, Olaf est là pour détendre l’atmosphère. Les liens indéfectibles qui unissent Anna et Elsa continuent par ailleurs de porter l’action et contribuent à la force et à la magie du film, ainsi qu’à la facture visuelle, qui est d’une grande beauté. Mission accomplie.

★★★½

Frozen II (v.f. La Reine des neiges 2), film d'animation de Chris Buck et Jennifer Lee. Avec Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad. 1h43