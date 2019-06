Le mystère Henri Pick: de bons mots au service d'une bonne histoire ★★★½ 

Dans une bibliothèque en Bretagne, une éditrice découvre le manuscrit d'un roman écrit par Henri Pick, un auteur parfaitement inconnu mort deux ans plus tôt. Le bouquin étant devenu un best-seller, un critique littéraire sceptique décide de mener son enquête...

À cet égard, la complicité tangible entre Fabrice Luchini et Camille Cottin (Appelez mon agent), formidable dans le rôle de la fille de l'auteur mystérieux, est belle à voir.

On retiendra également l'efficacité d'une histoire qui ne ménage pas ses rebondissements, mais aussi, surtout, la qualité des dialogues, dans lesquels les acteurs prennent visiblement plaisir à mordre. Et puis, le film sent bon l'air de la Bretagne. Ce qui n'est pas rien.

★★★½

Le mystère Henri Pick. Comédie de Rémi Bezançon. Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz. 1 h 40.

