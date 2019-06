Late Night: une occasion ratée ★★½

Pour qui suit le monde des talk-shows de fin de soirée américains, Late Night a des allures d'occasion ratée. On sent pourtant que Mindy Kaling, une humoriste qui a fait ses classes dans l'équipe de scripteurs de la série The Office, s'est investie totalement dans ce long métrage, dont elle signe le scénario en plus d'y jouer. La plus grande sincérité du monde ne sauve pourtant pas le film.

Dans sa conception même, l'émission de Katherine Newbury (Emma Thompson) semble déjà très datée. Et rappelle davantage l'époque de Johnny Carson que celle de Stephen Colbert. Aussi, l'humour que pratique cette animatrice venue d'Angleterre manque singulièrement de mordant et de drôlerie. Joan Rivers peut reposer en paix.