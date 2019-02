Ramen Shop: l'amour autour d'une soupe ***

Oscillant entre drame familial, exploration culinaire et parcours romantique, Ramen Shop est un long métrage qui ratisse large sans s'imposer un genre précis. Ce qui n'en fait pas une mauvaise oeuvre pour autant. C'est doux, gentil, mignon, lent. C'est évidemment rempli de couleurs, de saveurs et d'odeurs. Par contre, on ne criera pas au génie.

L'histoire est centrée autour de Masato (Takumi Saitoh) qui, entouré de personnages secondaires forts, une des qualités de l'oeuvre, trouvera une forme de rédemption et même l'amour, en remontant à la source de la rencontre de ses parents. Comme deux époques sont ici explorées, la mise en scène compte quelques flash-back.

Le réalisateur parvient à faire dialoguer les deux époques de façon astucieuse en utilisant de vieilles photos de Singapour que Masato découvre dans les souvenirs de son père et qu'il utilise durant son voyage initiatique dans la cité-État.