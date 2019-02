How to Train Your Dragon: The Hidden World: la fin de la saga des Dragons ***1/2 

L'histoire: Harold, devenu chef de son village, est forcé de fuir avec son clan. Vikings et dragons s'envolent à la recherche d'un Monde caché, sorte d'eldorado des dragons, pour se sauver des mains du vilain et cruel Grimmel.

Ce dernier chapitre très attendu offre ici aux spectateurs les mêmes scènes épiques, grandioses envolées (qu'on imagine d'autant plus spectaculaires en version IMAX 3D) et dialogues sucrés-salés, chers et typiques des épisodes précédents.

Dans ce troisième et dernier volet de l'épique saga, le héros (toujours aussi courageux et maladroit) devra mener un ultime combat pour sauver ses protégés, le craquant Krokmou aux gros yeux, ainsi que tous ses amis, les gentils dragons.

Les années ont passé. Harold est devenu grand (il a du poil au menton!) et il est désormais le chef de Beurk, sorte de folle utopie, où vivent dragons et vikings dans une chaotique harmonie.

How to Train Your Dragon: The Hidden World

En prime, le sensible Krokmou, qui a lui aussi pris du galon, gagné en assurance, mais rien perdu, lui non plus, en maladresse, tombe ici amoureux d'une magnifique blanche, Furie.

Sa tentative de séduction, sorte de danse nuptiale orchestrée à distance par son ami Harold, dont on ne soupçonnait pas les talents en matière de drague animale, est savoureuse.

Bien sûr, le scénario est assez prévisible. La finale, archiclassique. De la guimauve pour les enfants. Mais comme l'univers est éblouissant, les personnages si attachants (oui, ils vous tireront probablement une larme...), pourquoi diable bouder son plaisir?

Une mention spéciale pour la musique, signée John Powell. Avis aux amateurs: plusieurs spéculent déjà sur une suite éventuelle, à tout le moins une variation sur le même thème...

* * * 1/2

How to Train Your Dragon: The Hidden World. (V.F.: Dragons 3 - Le monde caché). Film d'animation de Dean DeBlois. 1h44.

