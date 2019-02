Everybody Knows: à la manière de Farhadi ***1/2

Bien sûr, le double lauréat de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère (Une séparation en 2012 et Le client en 2017), probablement victime de sa réputation, est condamné à nous offrir chaque fois un film d'exception.

Everybody Knows ne constitue peut-être pas un sommet dans la carrière du cinéaste, mais il offre en revanche assez de belles et grandes qualités - assez de maîtrise et d'intelligence aussi - pour quand même être inscrit parmi les propositions les plus intéressantes du moment.

Comme il l'avait fait il y a six ans pour Le passé, un film qu'il avait tourné en France, Asghar Farhadi transpose de nouveau sa méthode dans une culture complètement différente de la sienne. C'est d'ailleurs ce qui frappe à première vue: le cinéaste semble toujours vouloir explorer les mêmes thèmes, à partir des deux pôles que constituent Une séparation et Le passé.

Dès le départ, Farhadi jette les bases de son récit en introduisant des indices sur le thriller qui se déploiera ensuite sous nos yeux. Un immense clocher surplombe un petit village espagnol. Des initiales ont été gravées là, il y a plusieurs années, par un jeune couple amoureux.

On s'apprête à célébrer un mariage. L'esprit est à la fête. Il y a de la musique, de la danse, du soleil, du beau monde. On a du mal à soupçonner que sous cette belle fraternité humaine se cachent des zones d'ombre, sur le plan tant collectif que personnel.

Une fois de plus, Farhadi dissèque le thème du couple, au sein duquel un déchirement survient à la suite d'une révélation inattendue, issue du passé.