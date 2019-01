Lola et ses frères: quelle famille! ***

L'histoire: Frères et soeur, Pierre, Benoît et Lola mènent leurs vies, très différentes l'une de l'autre, chacun de leur côté. Tout pourrait séparer ces trois êtres aux caractères et aux visions de la vie bien éloignés. Mais lorsque le malheur frappe, ils savent être là l'un pour l'autre.

De quoi est tissée une famille? De grandes joies et de petites peines. Ou l'inverse. De querelles et de réconciliations. D'engueulades et de câlins.

Mais le plus souvent, la vie de famille est faite de petits soucis, de moments de grâce, de discussions sur la météo et de souvenirs partagés.

Pour le meilleur et pour le pire, c'est entendu, car on ne choisit pas ceux et celles qui formeront notre fratrie. Ce qui est sans doute mieux ainsi pour que la famille ne cède pas aux lois implacables de la sélection naturelle.

Étant construit sur ces fondements, le long métrage Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve constitue un joli reflet de ce qu'est la famille comme on la connaît aujourd'hui, soit avec un savant mélange de communication et de... non-communication!

Le meilleur exemple de cette incapacité de nos trois héros à se parler correctement survient chaque semaine alors que Lola (Ludivine Sagnier), Pierre (José Garcia) et Benoît (Jean-Paul Rouve) se réunissent devant la sépulture de leurs parents. Moment de communion, se réjouira le spectateur. Oui, mais pas pour longtemps.

Dans des scènes avec juste ce qu'il faut de zeste, chacun profitera de ces occasions pour régler ses comptes avec l'un ou l'autre. Ce qui donne quelques malaises qui sont pour nous autant de bons moments hilarants.