The Upside: resucée anachronique **

Dans le monde francophone, on connaît déjà l'histoire de The Upside, adaptation américaine du film Les intouchables, immense succès de 2011 qui a lancé la carrière d'Omar Sy.

Connaissez-vous la théorie du «Noir magique»? C'est ce personnage d'homme noir qui vient en aide et redonne goût à la vie à un homme blanc, un personnage récurrent, cliché et de plus en plus décrié du cinéma américain, de Sidney Poitier dans La chaîne à Eddie Murphy dans Trading Places jusqu'à Morgan Freeman dans Batman.

En 2011, Les intouchables, malgré son succès, apparaissait déjà un peu daté par rapport aux films américains sur le même thème, et son adaptation, qui évite trop les points sensibles de la question raciale aux États-Unis, donne une impression d'étrangeté anachronique, quand des films comme Black Panther, Get Out ou If Beale Street Could Talk sont en train de changer complètement la donne ou qu'un film comme Green Book, actuellement à l'affiche, s'efforce d'inverser les rôles du buddy movie noir-blanc.

Bien réalisé, porté par des acteurs talentueux (Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman), The Upside n'est pourtant pas un ratage dans sa forme; c'est seulement que son scénario n'est plus du tout dans l'air du temps.



The Upside (V. F.: Sous un autre jour). Comédie dramatique de Neil Burger. Avec Kevin Hart, Bryan Cranston et Nicole Kidman. 2h06.

