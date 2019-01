Cold War: splendeurs et misères de l'Occident ****

La guerre froide, cette période de tensions géopolitiques entre les États-Unis, l'URSS et leurs alliés, est un terreau fertile pour raconter des histoires fortes aux personnages tiraillés par mille et un sentiments contraires et, surtout, par la peur de l'autre.

En guise d'exemples, pensons aux longs métrages Bridge of Spies et La vie des autres ou à l'excellent roman The Moment de Douglas Kennedy. Cold War de Pawel Pawlikowski s'inscrit parfaitement dans cette lignée d'oeuvres phares qui nous font revivre les lendemains de la Seconde Guerre mondiale de chaque côté du rideau de fer.

Cold War est admirable à tous points de vue. Dès les premières images, on sent que la réalisation de l'oeuvre a été précédée d'un long mûrissement tant pour la construction de chaque plan que pour la création d'une atmosphère de fin du monde, l'écriture du scénario et le polissage des dialogues, réduits au minimum, mais toujours percutants.

Avec pour résultat qu'en moins de 90 minutes, Pawel Pawlikowski propose une histoire qui explore, sans jamais s'égarer, autant de thèmes que l'amour, la musique, la construction de son identité et la recherche du bonheur. Avec pour toile de fond la montée du communisme dans la Pologne des années 50.

Chanteuse et danseuse bourrée d'un talent qui ne demande qu'à éclore, Zula (Joanna Kulig), jeune femme au regard de feu, trouve son chemin sous la direction du pianiste et directeur d'orchestre Wiktor (Tomasz Kot), son professeur, mentor... et amant.

Mais très vite, fissures et tensions apparaissent dans ce couple formé de deux caractères forts. S'étirant sur une quinzaine d'années, leur histoire d'amour n'est pas seulement tissée de ruptures et de retrouvailles (une vraie guerre froide dans la guerre froide), mais aussi d'allers-retours entre la Pologne et Paris.