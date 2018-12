Spider-Man: Into the Spider-Verse: les nouveaux visages de Spider-Man **** 

Toute cette notion d'univers à plusieurs dimensions pourrait mélanger de jeunes enfants... et des adultes profanes du monde de Marvel.

Pour réussir sa mission, il est accompagné d'autres acolytes venus de dimensions parallèles, comme Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Peni Parker, Spider-Ham et Peter Parker.

Les attentes sont élevées, et elles seront comblées. Ce énième film d'animation de superhéros apporte un vent de fraîcheur grâce à son originalité. L'histoire tourne autour du jeune New-Yorkais Miles Morales, qui prend la place de Peter Parker en devenant le nouveau Spider-Man.

Malgré cela, il est possible de prendre son pied. D'abord, parce que le scénario est bien ficelé et très original. C'est un film bien campé dans son temps avec des personnages féminins forts et un héros de Brooklyn d'origine latino-africaine.

Les créateurs de LEGO Movie, Chris Miller et Phil Lord, sont derrière cette nouvelle histoire de l'homme-araignée. Ils ont opté pour une nouvelle forme d'animation, qui mélange la 2D et la 3D, ce qui offre une facture visuelle beaucoup plus près de ce que font les dessinateurs dans les bédés.

Ce film est une valeur sûre pour ceux qui aiment le genre. Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'il soit finaliste aux Golden Globes comme meilleur film d'animation.

* * * *

Spider-Man: Into the Spider-Verse (V.F.: Spider-Man - Dans le Spider-Verse). Film d'animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Avec les voix de Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld. 2 h.

