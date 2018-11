Le poirier sauvage: une fresque profonde, d'un esthétisme somptueux **** 

Habitué de la Croisette, Nuri Bilge Ceylan a reçu la Palme d'or grâce à Winter Sleep il y a quatre ans. Auparavant, il avait déjà obtenu le Grand Prix deux fois (Uzak en 2003 et Il était une fois en Anatolie en 2011), de même qu'un Prix de la mise en scène en 2008 (Les trois singes).

Spécialiste des fresques intimistes aux beautés plastiques fulgurantes, le chef de file du cinéma turc propose une fois de plus un film somptueux, qui se déploie comme un roman grâce à la richesse de son propos et de ses dialogues, auxquels s'ajoute ici une approche cinématographique remarquable.

Fidèle à sa manière, Nuri Bilge Ceylan raconte son pays à sa façon. Cette fois, il a choisi de le faire à travers les ambitions d'un plus jeune personnage, écrivain en devenir. Après avoir terminé ses études, Sinan (Dogu Dermikol) revient chez lui, dans une bourgade d'Anatolie, pour y retrouver les siens, ainsi que pour tenter d'amasser des sous pour réaliser son rêve: devenir écrivain et publier un premier roman. Son père, un être charmeur, mais irresponsable, ne pourra lui être d'un grand secours, étant lui-même déjà criblé de dettes et ne cessant en plus de les accumuler.

«On dit que chaque chose que cache un père réapparaît un jour chez son fils», indique le cinéaste dans les notes de production. La quête de connaissances du jeune homme donne en tout cas lieu à de (longues) discussions franches et fascinantes, non seulement avec les membres de sa famille, dont le père en question, mais aussi des gens avec qui il parle de littérature (une scène avec un écrivain à succès est formidablement bien écrite et bien jouée), de religion, de l'état de la société turque, sans que jamais ne pèse la moindre trace de morale ou de didactisme.