À tous ceux qui ne me lisent pas: les vertus d'un art souterrain ***1/2 

À tous ceux qui ne me lisent pas

L'éditeur d'Yves, qui fait maintenant partie d'une grande maison dont la star est un chef cuisinier populaire, aura d'ailleurs du mal à publier son poulain.

Avec le coscénariste Guillaume Corbeil, Yan Giroux aura eu la belle idée de construire un film dramatique qui arpente plusieurs avenues, avec, comme fil conducteur, la relation amoureuse d'Yves Boisvert avec Dyane (Céline Bonnier, impeccable) et le lien qu'il tisse avec Marc, le fils de cette dernière (excellent Henri Picard).

Le cinéaste n'aurait pu trouver non plus meilleur interprète que Martin Dubreuil pour incarner le poète. Rarement aura-t-on vu une telle symbiose entre un acteur et son rôle.

* * * 1/2

À tous ceux qui ne me lisent pas. Drame biographique de Yan Giroux. Avec Martin Dubreuil, Céline Bonnier, Henri Picard. 1 h 47.

