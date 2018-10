Sur le plateau de Tu te souviendras de moi

Mercredi dernier, l'équipe de production, les interprètes et le réalisateur Éric Tessier ont accueilli les médias sur le plateau de tournage de Tu te souviendras de moi, film adapté de la pièce à succès éponyme de François Archambault.

Produit par Christian Larouche, le long métrage met en vedette une distribution différente de celle du théâtre, avec les acteurs Rémy Girard, France Castel, Karelle Tremblay, David Boutin et Julie Le Breton qui reprennent les rôles principaux.

Le tournage s'étalera sur une vingtaine de jours à Montréal ce mois-ci et sera repris en janvier pour avoir des scènes d'hiver. «Éric [Tessier] voulait qu'on se promène dans les saisons, dit l'auteur François Archambault. Le film n'est pas un prolongement de la pièce. C'est un autre objet, plus impressionniste, où les mêmes personnages sont transportés autrement dans l'espace et le temps de l'histoire.»

Créée à La Licorne et publiée chez Leméac en 2014, la pièce de théâtre a ensuite été présentée dans plusieurs villes au Québec et au Canada. Elle remporte actuellement un vif succès à Paris, avec le comédien Patrick Chesnais dans le rôle d'Édouard, professeur et historien qui perd la mémoire. La production du Théâtre de Paris est présentée jusqu'au 6 janvier. Une tournée en France est prévue en 2019. Il y a aussi en cours une traduction iranienne du texte d'Archambault, doublée d'un projet de production à Téhéran!

Quant au film, il prendra l'affiche au Québec quelque part en 2019.