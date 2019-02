Variety prédit un Oscar à Marguerite

La publication estime que cette catégorie est marquée cette année par des oeuvres extrêmement noires et dépressives, alors que Marguerite apporte plus d'air et de lumière.

Toujours selon Variety, le film Skin du réalisateur israélien Guy Nattiv est le plus proche concurrent.

D'autres publications spécialisées, dont GoldDerby, Awards Watch et The Week, donnent aussi Marguerite gagnant.

Et IndieWire estime que le film de Marianne Farley a de très bonnes chances de remporter un prix. - André Duchesne