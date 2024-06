Immina Films et Amalga ont dévoilé mercredi que le film Ru, réalisé par Charles-Olivier Michaud et scénarisé par Jacques Davidts, vient de franchir le cap des 2 millions de dollars au box-office au Canada. Le long métrage termine sa carrière dans les salles plus de six mois après sa sortie.

D’ailleurs, mercredi soir aura lieu la dernière représentation du film au Cinéma Beaubien, en présence de Kim Thúy, Chloé Djandji, Jean Bui, du réalisateur et du producteur André Dupuy.

En plus de son succès au pays, Ru est présenté à travers le monde, dans différents festivals et évènements dans plusieurs pays, dont le Mexique, les États-Unis, la France, l’Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Norvège.

Le film sera aussi disponible sur la plateforme CRAVE dès le 21 juin.