(Los Angeles) Le félin roux Garfield a pris la tête du box-office nord-américain pour sa deuxième semaine dans les salles, selon les projections dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Avec 14 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, The Garfield Movie, l’adaptation par Sony des aventures humoristiques du célèbre chat, fainéant et amateur de lasagnes, a dominé le box-office.

Juste derrière, IF, l’histoire d’une jeune fille qui a le don de voir des créatures imaginaires, avec Cailey Fleming et Ryan Reynolds, récolte 10,8 millions de dollars de recettes.

Au coude-à-coude avec Garfield pour la première place lors du long week-end férié de la semaine passée, le cinquième volet de la saga postapocalyptique Mad Max, Furiosa: A Mad Max Saga, avec Anya Taylor-Joy, ne pointe qu’à la troisième place du podium avec 10,75 millions de dollars de recettes.

Le dernier volet en date de la saga simiesque de science-fiction Kingdom of the Planet of the Apes s’adjuge lui la quatrième place avec 8,8 millions de dollars.

Le film The Fall guy, mettant en scène l’acteur canadien Ryan Gosling en cascadeur chevronné, récolte la cinquième place avec 4,2 millions de dollars.

Au total, le box-office de mai a baissé de 43,3 % par rapport à la moyenne pour ce mois en 2017-2019, selon l’analyste David A. Gross du cabinet Franchise Entertainment Research.