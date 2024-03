À peine deux semaines après avoir remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Poor Things, de Yorgos Lanthimos, Emma Stone est au cœur de la première bande-annonce de Kinds of Kindness, prochain film du prolifique cinéaste grec.

La double oscarisé n’est pas la seule comédienne de renom au générique. On y retrouve aussi Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie et Hunter Schafer.

Écrit par Yorgos Lanthimos et Efthimis Filippou, qui refont équipe après avoir collaboré aux scénarios de Dogtooth, Alps, The Lobster et The Killing of a Sacred Deer, Kinds of Kindness est une fable divisée en trois parties. On suit un homme qui tente de prendre sa vie en main, un policier troublé par le retour de son épouse perdue en mer qui semble désormais une personne différente et une femme déterminée à trouver un individu destiné à devenir un leader spirituel.

Kinds of Kindness prendra l’affiche le 21 juin.