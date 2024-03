(New York) Donald Sutherland publiera en novembre l’histoire de sa vie à la veille de ses 90 ans et après 60 ans de carrière comme l’un des meilleurs acteurs d’Hollywood dans des films tels que M. A. S. H., Klute et la saga Hunger Games.

Associated Press

Crown a annoncé mercredi que le livre Made Up, But Still True, écrit par Donald Sutherland, serait publié le 12 novembre, lorsque l’acteur aura 89 ans.

La maison d’édition indique que l’acteur raconte son histoire avec « son honnêteté crue et son sens de l’humour redoutable ». Il aborde notamment ses trop nombreux contacts avec la mort, sa relation aimante avec ses parents et des histoires en coulisses qui se sont déroulées dans les films auxquels il a participé.

PHOTO PETER HAPAK-TRUNK ARCHIVE, ASSOCIATED PRESS Crown a annoncé aujourd’hui que le livre intitulé Made Up, But Still True serait publié le 12 novembre, lorsque l’acteur canado-américain aura 89 ans.

Donald Sutherland, une figure majeure du nouvel Hollywood des années 1970 qui n’a cessé de travailler depuis, a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs acteurs à n’avoir jamais été nommé aux Oscars. Il a toutefois reçu un Oscar honorifique pour sa carrière en 2017. Il a également gagné un Emmy et deux Golden Globes.

Made Up, But Still True sera son premier ouvrage en tant qu’auteur.

Né à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, Sutherland a à peine survécu à une série de maladies infantiles, notamment la paralysie infantile, la fièvre rhumatoïde et la méningite spinale.

Il parle de ces combats dans le livre, ainsi que de sa sexualité d’adolescent naissante et de son amour pour le théâtre. Il a commencé à jouer au cinéma au début des années 1960.

Sutherland a percé à Hollywood avec un petit rôle dans le classique de la Seconde Guerre mondiale de 1967, The Dirty Dozen (Douze salopards), et s’est démarqué dans le rôle principal de Hawkeye Pierce dans M. A. S. H., de Robert Altman.

Il a travaillé avec des cinéastes tels que Nicolas Roeg dans Don’t Look Now (Ne vous retournez pas) et Federico Fellini dans Fellini’s Casanova (Le Casanova de Fellini). Et il est apparu tout aussi souvent dans des films plus populaires, incarnant un commandant de char farfelu dans Kelly’s Heroes (De l’or pour les braves) ou un pyromane dément dans Backdraft (Pompiers en alerte). Il a aussi incarné un président autoritaire dans les films de la série Hunger Games.

Certains des cinq enfants de Sutherland sont également acteurs, notamment Kiefer Sutherland, l’acteur principal de la série 24.