Deux ans après avoir giflé l’humoriste Chris Rock sur la scène des Oscars en 2022, l’acteur Will Smith continue d’encaisser les contrecoups de son geste. La fondation qu’il a créée avec sa femme serait sur le point de fermer ses portes par manque de dons, rapporte le magazine Variety.

Depuis l’incident survenu lors de la 94e cérémonie des Oscars, la Will And Jada Smith Family Foundation a vu son nombre de dons diminuer de plus de 80 % en un an, révèle des chiffres analysés par Variety. Alors qu’en 2020 et en 2021, le total annuel des dons était d’environ 2 millions de dollars, en 2022, iln’atteignait que 366 000 $.

D’importants donateurs, dont American Airlines, ont cessé de soutenir l’organisme à la suite du geste posé par Will Smith.

Selon Variety, la fondation aurait entamé des démarches pour mettre fin à ses activités.

Créée en 1996, celle-ci a, dans les dernières années, contribué à soutenir diverses causes, dont l’American Film Institute et l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs.