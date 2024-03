Une scène du film Cross my Heart and Hope to Die de Sam Manacsa, lauréat du Grand Prix du festival REGARD

Le jury de Regard, festival de cinéma consacré au court métrage, a remis 15 prix et décerné 9 mentions à sa clôture, dimanche. Les films demeurent accessibles sur la plateforme en ligne de l’évènement.

Un film venu des Philippines, Cross my Heart and Hope to Die de Sam Manacsa a remporté le Grand Prix. Le jury en a vanté « l’acuité » visuelle et narrative, la cinématographie et l’intrigue « surprenante, remplie de tension et de rebondissements imprévisibles ».

Phillip Barker de l’Ontario est reparti avec le Grand Prix canadien avec EarthWorm, alors que le Prix du Jury a été décerné au film danois Et eksemple : Dem pa gulvet de Selma Sunniva, qui a aussi reçu une mention spéciale décernée par le jury de la critique québécoise.

La liste complète des prix et mentions est disponible sur le site du festival Regard. Tous les films de la programmation, incluant ceux des lauréats, demeurent disponibles en ligne jusqu’au 7 avril moyennant des frais de 45 $.

Le jury était composé de la comédienne Anne-Marie Cadieux, de la productrice et programmatrice Kathlee McInnis, de l’artiste multidisciplinaire mohawk Nishina Loft, du réalisateur Pier-Philippe Chevigny et du cinéaste canadien d’origine bulgare Theodore Ushev.