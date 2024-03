La bande-annonce de Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles est dévoilée ce vendredi.

Le film se base sur la correspondance entre le frère Marie-Victorin et son étudiante Marcelle Gauvreau, qui se sont échangé pendant sept ans des « lettres biologiques » explorant le désir humain de manière explicite dans les années 1930 et 1940. La réalisatrice Lyne Charlebois a choisi de faire un « film dans un film » : ses acteurs principaux – Alexandre Goyette et Mylène Mackay – interprètent Antoine et Roxane, les acteurs qui jouent le frère Marie-Victorin et Marcelle Gauvreau, et qui s’interrogeront sur leur propre rapport à l’amour et à la nature. Le film, distribué par Les Films Opale, prendra l’affiche le 21 juin.