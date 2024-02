(New York) Les Beatles vont faire l’objet d’un film biographique sur grand écran, non pas dans un seul film, mais dans un « Fab Four » de films qui donneront à chaque membre du groupe son propre éclairage ― et tous ces films seront réalisés par Sam Mendes.

Jake Coyle Associated Press

Pour la première fois, les Beatles, qui ont longtemps été parmi les plus réticents à accorder des droits, accordent les pleins droits sur leur vie et leur musique à un projet cinématographique. Sony Pictures a annoncé lundi un accord qui pourrait éclipser tous les films biographiques musicaux précédents, avec les histoires de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr réparties sur quatre films.

Les films, conçus par Mendes, devraient sortir en salles de manière innovante, les films pouvant coexister ou se croiser dans les cinémas. Les plans de sortie précis seront annoncés ultérieurement. Sony prévoit une sortie en 2027.

McCartney, Starr et les familles de John Lennon et George Harrison ont tous approuvé le projet par l’intermédiaire de la société Apple Corps. Ltd.

Sony Music Publishing contrôle les droits de la majorité des chansons des Beatles.

« Je suis honoré de raconter l’histoire du plus grand groupe de rock de tous les temps et impatient de remettre en question la notion de voyage au cinéma », a déclaré Mendes dans un communiqué.

Chaque film sera réalisé du point de vue d’un Beatle.

« Nous avons l’intention de vivre une expérience cinématographique unique, palpitante et épique : quatre films, racontés de quatre points de vue différents, qui racontent une seule histoire sur le groupe le plus célèbre de tous les temps, a lancé la productrice Pippa Harris. Avoir la bénédiction des Beatles et d’Apple Corps pour réaliser ce projet est un immense privilège. »

Les incursions les plus célèbres des Beatles dans le cinéma remontent à leurs premières années. Entre 1964 et 1970, ils ont joué dans cinq films, dont A Hard Day’s Night (1964) et le film d’animation Yellow Submarine (1968). Ils ont bien sûr fait l’objet de nombreux documentaires, dont le plus récent s’intitule The Beatles : Get Back, réalisé par Peter Jackson en 2021.

En 2023, les Beatles se sont réunis avec l’aide d’une intelligence artificielle dans la nouvelle chanson Now and Then. L’enregistrement a été rendu possible grâce à la technologie utilisée par Jackson pour Get Back, et a été accompagné d’un clip vidéo réalisé par le réalisateur néo-zélandais.

Les tentatives de dramatisation de l’histoire des Beatles ont été plus sporadiques et ont eu moins d’impact. Un film biographique de 1979, réalisé lorsque Lennon était encore en vie, intitulé The Birth of the Beatles, a été produit avec le batteur original des Beatles, Pete Best, en tant que conseiller. En 1994, le drame indépendant Backbeat a relaté la relation de Lennon avec Stuart Sutcliffe avant que les Beatles ne deviennent célèbres. Le film Nowhere Boy (2009) met en scène Aaron Taylor-Johnson dans le rôle d’un Lennon adolescent.

Mais au cours de la dernière décennie, les films biographiques sur la musique sont devenus un véritable business. Des succès au box-office comme Bohemian Rhapsody, Rocketman et Elvis ont poussé les dirigeants d’Hollywood à rechercher la prochaine superproduction du juke-box. Pendant le week-end du Presidents Day, Bob Marley : One Love, produit avec la succession Marley, a été le film numéro 1 dans les salles de cinéma. Un film biographique sur Michael Jackson est en cours de production.

« Les évènements cinématographiques d’aujourd’hui doivent être culturellement sismiques. L’idée audacieuse et à grande échelle de Sam y répond parfaitement », a estimé Tom Rothman, président et directeur général de Sony Pictures Motion Picture Group.

La combinaison de Mendes, de la musique et de l’histoire de quatre jeunes hommes qui ont changé le monde, va bouleverser le public du monde entier, a ajouté M. Rothman.

« Nous sommes profondément reconnaissants à toutes les parties et nous sommes impatients de briser certaines règles grâce à la vision artistique unique de Sam », a-t-il dit.