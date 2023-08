En seulement trois semaines dans les salles, Barbie devrait dépasser le milliard de dollars de ventes de billets dans le monde, battant un record pour les réalisatrices qui était auparavant détenu par Patty Jenkins, qui avait tourné Wonder Woman.

Lindsey Bahr Associated Press

Barbie, que Greta Gerwig a réalisé et co-écrit, a ajouté 53 millions supplémentaires à partir de 4178 lieux nord-américains ce week-end, selon les estimations du studio, dimanche. Le film, produit notamment par Margot Robbie, est confortablement installé à la première place depuis trois semaines du box-office, et ce n’est pas terminé. Warner Bros. a déclaré que les recettes du film dépasseraient un milliard de dollars avant la fin de la journée.

PHOTO JUSTIN TALLIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig

Dans l’histoire du box-office moderne, seuls 53 films ont rapporté plus d’un milliard de dollars, sans tenir compte de l’inflation, et Barbie est désormais le plus grand succès réalisé par une seule femme, dépassant le total mondial de 821,8 millions de Wonder Woman. Trois films co-réalisés par des femmes sont toujours en avance sur Barbie, soit Frozen (1,3 milliard) et Frozen 2 (1,45 milliard) tous deux co-réalisés par Jennifer Lee, et Captain Marvel (1,1 milliard), co-réalisé par Anna Boden. Mais, Barbie a dépassé Captain Marvel à l’échelle nationale avec 459,4 millions (contre 426,8 millions), revendiquant ainsi le record nord-américain des films en prises de vues réelles réalisés par des femmes.

Une nouvelle compétition est arrivée ce week-end avec le film d’animation Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem et le second film de la série du requin de Jason Statham, Meg 2 : The Trench, qui étaient tous deux au coude à coude avec Oppenheimer de Christopher Nolan, également dans son troisième week-end, pour la deuxième place.

Meg 2 a réussi à se faufiler devant et à atterrir à la deuxième place. Il a surmonté un accueil critique catastrophique pour marquer un week-end d’ouverture de 30 millions à partir de 3503 salles. La sortie de Warner Bros., réalisée par Ben Wheatley, a actuellement un score de 29 % des critiques sur Rotten Tomatoes et la note B sur le site CinemaScore. Le film d’action est sorti en 3D, ce qui a représenté 22 % de son activité du premier week-end.

La troisième place est revenue à Oppenheimer, qui a ajouté 28,7 millions à partir de 3612 sites en Amérique du Nord, portant son total national à 228,6 millions. En seulement trois semaines, le biopic de J. Robert Oppenheimer, interprété par Cillian Murphy, est devenu le film classé R (restreint) le plus rentable de l’année (devant John Wick Chapter 4) et le sixième plus gros de l’année au total, dépassant Ant-Man and the Wasp : Quantumania.

Oppenheimer a également célébré un évènement marquant, franchissant 500 millions dans le monde en trois semaines. Son décompte mondial est actuellement de 552,9 millions, le plaçant devant Dunkerque, qui a enregistré 527 millions en 2017, et qui est devenu le cinquième plus grand film de Nolan. Il fait également partie des quatre biographies les plus rentables de tous les temps derrière Bohemian Rhapsody, The Passion of the Christ et American Sniper et le plus grand film sur la Seconde Guerre mondiale de tous les temps.

Teenage Mutant Ninja Turtles de Paramount était juste derrière à la quatrième place, avec environ 28 millions provenant de 3858 salles en Amérique du Nord. Depuis son ouverture mercredi, le film, qui surfe sur d’excellentes critiques (96 % sur Rotten Tomatoes) et scores d’audience, a rapporté 43,1 millions.

Barbie, Oppenheimer et même le succès surprise antitrafiquants Sound of Freedom (maintenant à 163,5 millions et devant Mission : Impossible — Dead Reckoning Part One) ont contribué à alimenter un boom au box-office, rapportant plusieurs millions de plus que prévu et aidant à compenser les douleurs causées par certaines déceptions estivales.

« Après The Flash, Indiana Jones et, dans une certaine mesure, Mission : Impossible, les gens disaient que l’été avait été une déception. Mais ce n’est pas encore fini, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias pour Comscore. Nous allons avoir un été qui va sortir sur une bonne note. »

Cependant, le moment de triomphe pour l’industrie sera probablement de courte durée si les studios ne parviennent pas bientôt à un accord avec les acteurs et les écrivains. Le calendrier des sorties d’automne s’est déjà resserré, certains studios repoussant la sortie des films jusqu’en 2024, au lieu d’essayer de les promouvoir sans vedettes de cinéma.