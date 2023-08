Quatre sympathiques tortues mutantes vivent dans les égouts et tentent de jouer les héros afin d’être acceptées par les résidants de New York.

Nous aimons les Tortues ninja depuis l’enfance. Les figurines, les films, les séries animées, les jeux vidéo, les bandes dessinées.

Toutefois, à l’exception du surprenant Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) : The Movie sur Netflix et de l’excellent jeu TMNT : Shredder’s Revenge du studio québécois Tribute Games, nous avons un peu perdu de vue Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael depuis la fin de l’adolescence.

Ceux-ci occupent cependant une place importante dans notre cœur et la sortie de TMNT : Mutant Mayhem était un beau prétexte pour retourner dans les égouts new-yorkais.

Loin de nous l’idée de priver les enfants d’un bon divertissement, mais le film de Jeff Rowe et de Kyler Spears (The Mitchells vs. the Machines) s’adresse davantage aux adolescents. Après tout, les reptiles mutants adeptes de ninjutsu ont 15 ans.

Aussi, en plus de Jeff Rowe, les scénaristes sont les tandems formés de Seth Rogen et d’Evan Goldberg (Superbad, Sausage Party) puis de Dan Hernandez et de Benji Samit (Detective Pikachu, The Addams Family 2) ; des auteurs dont les œuvres ne sont pas tout à fait familiales. Mutant Mayhem n’est pas vulgaire ou de mauvais goût, mais assez violent et truffé de références à la culture populaire qui pourraient échapper aux moins de 10 ans.

Le style de dessin, que nous adorons, est également plus « mature ». Plutôt que les couleurs vives, les images épurées et les traits définis de la majorité des films d’animation, la palette est plus sombre et le style, texturé et saturé. On pourrait le comparer aux gribouillages d’un ado dans un cahier de notes.

Les thèmes de l’affirmation, de l’adhésion et du passage à l’âge adulte devraient aussi résonner davantage chez les plus vieux.

La musique – du rap des années 1990 d’A Tribe Called Quest, M. O. P. et Ol’Dirty Bastard, entre autres – fait plaisir aux encore plus vieux.

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES April O’Neil (Ayo Edebiri) et les quatre tortues

Attachantes tortues

Tous les publics – adultes compris – devraient être charmés par la dynamique entre les quatre frères. Ils sont drôles, maladroits, moqueurs, espiègles et attachants. Nicolas Cantu (Leonardo), Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo) et Brady Noon (Raphael) sont tous fort convaincants, tout comme Ayo Edebiri (The Bear, Clone High), qui prête sa voix à leur amie humaine April O’Neil. Ils sont soutenus par des vétérans, tels Jackie Chan (Splinter), Paul Rudd (Mondo Gecko), Maya Rudolph (Cynthia Ultrom) et Ice Cube (Superfly).

Ces deux derniers incarnent les deux principaux antagonistes des ninjas. La première dirige l’Institut de recherche technocosmique (TCRI), qui tente de créer une armée de mutants. L’autre est une mouche géante qui veut transformer tous les animaux de la planète en mutants afin de devenir l’espèce dominante. Que les frangins, qui rêvent de sortir de l’ombre sans craindre d’être perçus comme des monstres, soient momentanément intrigués par le plan de Superfly nous a agréablement surpris.

Évidemment, ils choisissent de défendre les humains. Et ils se battent souvent pour le faire. Les combats sont spectaculaires, mais finissent par être redondants. L’affrontement final s’éternise alors que son dénouement heureux ne fait aucun doute. Mutant Mayhem demeure un bon divertissement pour un public à qui on s’adresse rarement.