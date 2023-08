Deuxième trimestre

Bénéfice quasi doublé pour Caterpillar

(New York) Le groupe américain Caterpillar a profité d’une conjonction de hausse des prix et des volumes au deuxième trimestre, qui a entraîné une progression de 22 % de son chiffre d’affaires et un bénéfice net quasi doublé flirtant avec les 3 milliards de dollars.