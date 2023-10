Super Mario Bros. Wonder, c’est le retour du bon vieux Mario en 2D dans lequel on aurait injecté toute la technologie développée dans les jeux vidéo depuis 1985. On ne croyait pas possible d’avoir autant de modernité dans ce mode rétro. On avait tort.

L’aventure commence par le choix entre les 12 personnages canoniques de Nintendo, de Mario à Peach en passant par Daisy et trois types de Toad. On a aussi en prime trois sortes de Yoshis et Chipin, des personnages qui ne subissent pas de dommages mais ne peuvent utiliser les objets spéciaux, parfaits pour les débutants.

CAPTURE D’ÉCRAN DU JEU SUPER MARIO BROS. WONDER Les personnages du jeu Super Mario Bros. Wonder

Jusqu’à quatre joueurs en mode local peuvent se retrouver dans les mêmes tableaux.

Sept régions

Comme le veut la tradition, Mario et ses amis se promenaient tranquilles au royaume des Fleurs à l’invitation du prince Florian quand ils découvrent que Bowser s’est transformé en château volant et sème le chaos dans ce petit monde paisible. À vous, déguisé en Mario ou dans le personnage de votre choix que vous pouvez modifier, de ramener la paix en accumulant les trophées.

La mission consiste à se promener dans les sept régions du royaume, aux noms aussi évocateurs que Mont Nébuleux, Îles Florales, Plaine des tuyaux. Chacune compte une demi-douzaine de tableaux, souvent thématiques où on doit nager, voler, sauter, glisser sur la glace ou éviter la lave pour survivre. Chaque tableau offre un certain nombre de « graines prodiges » et sa difficulté est affichée en nombre d’étoiles, de 1 à 4. Les tableaux peuvent être abordés dans l’ordre qui nous plaît, à l’exception de certains qui demandent un certain nombre de graines prodiges.

CAPTURE D'ÉCRAN DU JEU SUPER MARIO BROS. WONDER

Le jeu se déroule en 2D, mais les personnages qu’on y a placés sont en relief. Il s’agit en réalité de 2D enrichie. De temps à autre, on peut jouer dans une troisième dimension en profondeur, passant d’un tableau 2D au premier plan à un autre à l’arrière-plan.

Champignons plus magiques

Voilà pour la présentation de base. Ce que contient chacun de ces tableaux est d’une créativité débordante qu’il serait impossible de décrire ici de façon succincte. De façon presque trompeuse, on commence l’aventure dans le même esprit que dans les Super Mario Bros des années 80, sautant sur la tête de méchants champignons, collecter les pièces et tombant plus souvent qu’à notre tour dans les gouffres sous nos pieds.

Des champignons permettent à notre Mario de grandir, d’autres lui donnent certains pouvoirs, l’objectif comme d’habitude est d’arriver à traverser le tableau sans perdre trop de vies. Le plaisir des retrouvailles avec cette bonne vieille mécanique est indéniable, mais ce qui s’en vient par la suite est encore plus séduisant.

D’abord, notre Mario ne se contente plus de grossir, il peut devenir un éléphant qui donne des coups de trompe, un Mario blanc qui lance des flammes, un rose qui envoie des bulles qui emprisonnent l’ennemi, un chapeau foreur qui protège la tête et permet de creuser les murs.

PHOTO FOURNIE PAR NINTENDO

Certains tableaux contiennent une « fleur prodige » qui, quand on l’attrape, fait basculer tout le décor. Surgissent alors des hordes de bovins qui ravagent tout, une gigantesque boule de neige sur laquelle il faut surfer, des tuyaux qui serpentent pour nous permettre d’éviter la lave brûlante, le sol qui se met à pencher. Le spectacle s’achève quand on arrive à mettre la main sur une graine prodige.

À intervalles réguliers, on tombe sur un « badge » qui conférera à notre personnage de nouveaux pouvoirs. Le parachapeau permet de rester dans les airs plus longtemps, l’aimant à pièces agglutine les pièces autour de nous, le saut d’escalade permet d’aller plus haut avec un deuxième saut, les bottes turbo vous font courir plus vite, le coup de dauphin permet de nager plus vite. Le défi, ici, est de choisir le bon badge avant le début d’un tableau. Parfois, il est même préférable de tâter d’un nouveau personnage si le tableau s’avère trop difficile.

Parfois cruel

Et les défis sont souvent très corsés. Le jeu a beau donner les conseils de base pour survivre, certains passages exigent une coordination extraordinairement précise et nous ont demandé de nombreuses tentatives pour les traverser. Si on tombe dans nos voyages sur de petites fleurs parlantes qui donnent des indices – en français, pas en charabia Nintendo –, il faut souvent tout essayer pour trouver le tuyau, le bloc mystère et le passage inattendu qui permettra de débusquer le trésor. Pas évident, parfois, de comprendre que telle action permettra d’accéder à un niveau supérieur où se cache la damnée graine prodige promise. On a l’impression à quelques reprises de ne pas avoir reçu le manuel d’instructions pour faire sauter tel passage ou accéder à telle récompense.

PHOTO FOURNIE PAR NINTENDO Le jeu a beau donner les conseils de base pour survivre, certains passages exigent une coordination extraordinairement précise et nous ont demandé de nombreuses tentatives pour les traverser.

Et, fait plus cruel, il faut parfois disposer du bon outil choisi en début de tableau pour trouver la solution. Les possibilités sont un peu trop immenses. Malgré notre émerveillement devant chaque trouvaille, nous avons eu quelques moments de lassitude après une douzaine d’heures à relever ces défis. Un conseil : ce jeu se déguste à doses contrôlées pour offrir quelques dizaines d’heures de plaisir. Rien ne presse, et Super Mario Bros Wonder regorge de tant de trouvailles qu’on ne peut les boucler en rafale.