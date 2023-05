(Cannes) Notre envoyé spécial sur la Croisette fait un compte rendu des dernières nouvelles du Festival de Cannes.

Envoyé spécial Marc-André Lussier La Presse

Catherine Breillat, cinéaste avant tout

Présentant en compétition L’été dernier, un film qui suscite autant l’enthousiasme que l’ire des festivaliers, Catherine Breillat a expliqué son approche en conférence de presse vendredi. « Je suis féministe et je l’ai toujours été. Ceux qui ont détesté mes films m’ont reproché de l’être et c’était dégueulasse. Je suis avant tout cinéaste et entomologiste. J’aime scruter les choses, particulièrement par rapport à l’intime. Une scène d’amour est pour moi un enjeu total, parce que c’est l’enjeu entier de notre vie. On ne peut pas représenter l’amour d’une manière médiocre. Je veux montrer les scènes d’amour comme elles n’ont jamais été montrées, pour aller dans l’intimité d’une scène où, finalement, on apparaît à soi-même et on apparaît à l’autre. » Mettant en vedette Léa Drucker et Samuel Kircher, L’été dernier relate une liaison — et ses conséquences — entre un adolescent de 17 ans et une femme plus mûre.

Pas de 3e volet aux Ailes du désir

PHOTO CHRISTOPHE SIMON, AGENCE FRANCE-PRESSE Le cinéaste Wim Wenders était de fort belle humeur à la conférence de presse tenue en marge de la présentation de Perfect Days, en lice pour la Palme d’or.

Wim Wenders a précisé vendredi que l’idée d’un troisième long métrage évoquant des anges n’est pas dans ses plans. Les ailes du désir a obtenu le prix de la mise en scène en 1987, et Si loin, si proche !, le Grand prix en 1993. « De toute façon, mes anges sont disparus dans le ciel pour toujours », a déclaré le cinéaste en faisant référence à Peter Falk et à Bruno Ganz, les deux vedettes des Ailes du désir. « Cela dit, ce film [Perfect Days] s’approche un peu du concept des anges, a-t-il ajouté. Hirayama [le protagoniste de l’histoire] est un peu comme un ange, dans la mesure où peu de gens le voient et qu’il est invisible pour la plupart des gens. Perfect Days a un aspect très spirituel à mes yeux, nous sommes un peu dans le même territoire. » Très bien accueilli par les festivaliers, Perfect Days, sorte de road movie existentiel construit autour de la vie d’un homme épris de musique et de littérature qui nettoie les toilettes publiques de Tokyo, serait acquis par la société de distribution américaine Neon, selon ce que rapporte le site spécialisé Deadline.

Le prix Un certain regard à How to Have Sex

PHOTO NIKOS NIKOLOPOULOS, FOURNIE PAR MUBI Une image tirée de How to Have Sex. Ce premier long métrage de la Britannique Molly Manning Walker a obtenu le prix Un certain regard.

Présidé par l’acteur John C. Reilly, le jury d’Un certain regard, l’autre section compétitive officielle du Festival de Cannes, a attribué le prix du meilleur film à How to Have Sex. Le premier long métrage de la Britannique Molly Manning Walker suit une bande d’adolescents dans leurs soirées festives. En tout, 6 des 20 longs métrages sélectionnés dans cette section ont été primés, mais Simple comme Sylvain, le film de Monia Chokri, ne figure pas au tableau d’honneur, bien qu’il ait été chaleureusement accueilli.