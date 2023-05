Johnny Depp ne pense pas à Hollywood

En voyant sa chaise vide au début de la conférence de presse de l’équipe de Jeanne du Barry, on a bien cru pendant un moment qu’il s’était désisté. Apparemment coincé dans les embouteillages, Johnny Depp est finalement arrivé en retard pour répondre aux questions des journalistes. Sans que le procès l’ayant opposé à son ancienne femme Amber Heard soit directement évoqué, il fut beaucoup question de son rapport avec le métier, lequel a forcément changé depuis les trois dernières années, notamment à Hollywood. « Est-ce que je sens que Hollywood m’a boycotté ? Il faudrait ne plus avoir de pouls pour dire que rien de tout ça n’est arrivé, a déclaré celui qui a dû renoncer à reprendre son rôle dans Fantastic Beasts. Je ne me sens pas boycotté par Hollywood parce que je ne pense pas à Hollywood », a ajouté l’acteur qui, en France, vient tout juste de décrocher un contrat de 20 millions de dollars à titre d’égérie masculine de Dior.

PHOTO STEFANO RELLANDINI, AGENCE FRANCE-PRESSE Catherine Corsini a trouvé « délirantes » certaines choses qu’on a pu lire à son sujet dans la presse, d’autant qu’elle a toujours milité pour les droits des femmes.

Polémique Le retour : un fond de misogynie ?

Pour la première fois depuis le déclenchement de la polémique entourant son nouveau film Le retour, la cinéaste Catherine Corsini a pris la parole dans une interview publiée mercredi dans Le Monde. Rappel bref des faits : un courriel anonyme envoyé aux institutions et aux festivals évoquait du « harcèlement, des violences verbales et physiques, humiliations et autres comportements inadaptés ». En raison de ces allégations, Thierry Frémaux avait dû retenir l’annonce du film en compétition, le temps d’enquêter sur « l’affaire ». Faute d’éléments judiciairement et moralement condamnables, la sélection fut confirmée. « Que tout ce qu’on a contribué à mettre en place se retourne contre nous, c’est délirant », a déclaré une réalisatrice ayant toujours milité pour les droits des femmes, notamment en étant de la création du collectif 50/50. « Dans les choses qui m’ont été reprochées, je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a un fond de misogynie. »

PHOTO ARCHIVES NEW YORK TIMES Troy Kotsur a remporté un Oscar en 2022 pour son rôle dans CODA.

Troy Kotsur dans un thriller de Maxime Giroux

Deadline a révélé en primeur que Maika Monroe (It Follows) et Troy Kotsur seront les têtes d’affiche d’In Cold Light, le premier film que tournera en anglais le cinéaste québécois Maxime Giroux. Reconnu grâce à Félix et Meira et Norbourg, Maxime Giroux portera à l’écran un scénario de Patrick Whistler (Dreamland, la série Cardinal), dans un film produit par Mike MacMillan (Mobile Homes) et Yanick Létourneau (La nuit des rois). Pour Troy Kotsur, il s’agira du premier tournage d’un long métrage depuis CODA, le film qui lui a valu de marquer l’histoire des Oscars en devenant le premier malentendant à être consacré dans la catégorie du meilleur acteur de soutien. La société XYZ Films est mandatée pour s’occuper des ventes au Marché du film du Festival de Cannes. Entract Films en assurera la distribution au Québec.