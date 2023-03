Sophie Cadieux, Catherine Brunet, Antoine Desrochers, Julie Le Breton, Ludivine Reding et Rodley Pitt prêtent leurs voix aux personnages du film d’animation La légende du papillon, qui sortira au cinéma cet automne.

Réalisé par Sophie Roy d’après un scénario de Heidi Foss et Lienne Sawatsky, le long métrage familial raconte l’histoire de Patrick, un courageux papillon qui, même s’il ne peut pas voler à cause d’une aile plus petite que l’autre, veut participer au grand voyage migratoire de 5000 km des papillons monarques. Le film brosse également le portrait de Geneviève, qui lutte contre sa peur panique des hauteurs, et d’une chenille prénommée Martin. Durant leur périple, les trois amis deviendront des héros après avoir « vaincu leurs peurs, accepté leur différence et triomphé des prédateurs naturels », précise un communiqué.

La légende du papillon doit prendre l’affiche le 22 septembre. Il s’agit d’une production de Marie-Claude Beauchamp (CarpeDiem-Canada, la boîte derrière La guerre des tuques 3D) et d’Emely Christians (Ulysses Films-Allemagne).