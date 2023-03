(Montréal) La première nord-américaine de la série Lac-Mégantic — ceci n’est pas un accident aura lieu au festival de cinéma documentaire Hot Docs à Toronto le 29 avril.

La Presse Canadienne

La bande-annonce de la série documentaire était d’ailleurs rendue publique ce mardi, en même que le festival présentait sa programmation.

Le documentaire en quatre parties du cinéaste québécois Philippe Falardeau traite de l’une des pires catastrophes ferroviaires au Canada, qui a tué 47 personnes en 2013 à Lac-Mégantic, en Estrie.

Le réalisateur de Monsieur Lazhar et de Le temps des framboises revient sur la catastrophe en démontrant que la thèse de l’accident ne tient pas. Il soulève des questions à propos d’un système qui continue de faire passer le profit des entreprises avant le bien public.

Le 6 juillet 2013, un train rempli de pétrole brut a dévalé une pente en amont de Lac-Mégantic avant de dérailler en plein centre-ville, déclenchant des explosions et un immense incendie.

Lac-Mégantic — ceci n’est pas un accident sera présenté dans le cadre du programme « Deep Dive » du festival torontois, après une première en France lors du Festival international des séries de Cannes en avril, où la série de Falardeau est en compétition officielle.

12 œuvres québécoises

Le festival international du documentaire Hot Docs a dévoilé sa programmation lors d’une conférence de presse mardi qui a présenté 214 films de 72 pays et des évènements spéciaux pour célébrer sa 30e édition.

Parmi les films présentés, 12 productions québécoises sont mises de l’avant par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Le documentaire de Denys Desjardins J’ai placé ma mère raconte l’expérience personnelle du cinéaste alors que sa mère termine ses jours en CHSLD. Le film Má Sài Gòn (Mère Saigon) de Khoa Lê adopte quant à lui le regard des communautés LGBTQ+ au Vietnam. The Longest Goodbye de Ido Mizrahy et Caiti Blues de Justine Harbonnier font aussi partie de la programmation de films québécois.

Figurent également dans la programmation les courts métrages Notes sur la mémoire et l’oubli d’Amélie Hardy, Last Respects de Megan Durnford, Loud & Here de Josiane Blanc, Madeleine de Raquel Sancinetti, Nicole de Chadi Bennani, Rising From the Ashes de Sara Ben-Saud et Les ciseaux de Katia Kurtness.

Les droits des Inuits

Le festival Hot Docs de cette année s’ouvrira avec un regard intime sur l’activiste et avocate inuk Aaju Peter et son travail pour défendre les droits des peuples autochtones de l’Arctique.

La coproduction Danemark-Canada-Groenland Twice Colonized est dirigée par le réalisateur danois Lin Alluna et produite par la cinéaste d’Iqaluit Alethea Arnaquq-Baril et le Danois Emile Hertling Péronard.

Arnaquq-Baril connaît Peter depuis qu’elle était une petite fille, notant que Peter est né au Groenland et a déménagé au Canada en tant que jeune adulte.

« Au Canada, nous avons commencé à prendre en compte la colonisation des peuples autochtones. J’ai juste trouvé vraiment intéressant qu’une jeune femme danoise veuille confronter son propre pays aux questions dont nous parlons ici », a affirmé Arnaquq-Baril, qui réalise des documentaires depuis environ 20 ans.

Le programme « Canadian Spectrum » de Hot Docs comprend I’m Just Here for The Riot, à propos des rassemblements après la défaite des Canucks de Vancouver lors de la finale de la Coupe Stanley en 2011, considérés comme les premières émeutes de l’ère des téléphones intelligents ; July Talk : Love Lives Here, dans lequel le groupe réserve un ciné-parc au milieu de l’arrêt de la musique devant public né de la pandémie ; et Someone Lives Here, sur un charpentier de Toronto qui construit des abris pour les personnes sans logement.

Parmi les films canadiens figurant dans d’autres programmes, citons Coven, réalisé par Rama Rau, sur trois femmes de la génération Y qui s’identifient comme des sorcières.

D’autres sélections incluent Satan Wants You, sur la façon dont une jeune femme et son psychiatre catholique ont déclenché la panique satanique mondiale dans les années 1980 ; et The Lebanese Burger Mafia, qui cherche des indices dans les régions rurales de l’Alberta pour découvrir les origines d’une chaîne de restauration rapide véreuse.

La 30e édition de Hot Docs — présenté comme le plus grand festival du documentaire en Amérique du Nord — se déroule du 27 avril au 7 mai à Toronto.

Avec des informations de Noel Ransome à Toronto