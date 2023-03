Après avoir été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto, le film L’ombre des corbeaux prendra l’affiche en versions anglaise et française le 2 juin.

Tourné en anglais et réalisé par Marie Clements, le film met en vedette Grace Dove, Joshua Odjick et Phillip Lewitski, sans compter Rémy Girard et Karine Vanasse, qui incarnent des membres du clergé plus de 20 ans après avoir joué ensemble dans Séraphin – Un homme et son péché.

L’ombre des corbeaux relate sur plusieurs décennies le parcours de la matriarche crie Aline Spears. De son enfance passée dans le système des pensionnats canadiens jusqu’à son combat qui l’a menée notamment au Vatican.