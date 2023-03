(Los Angeles) Le quatrième volet de la saga John Wick des studios Lionsgate a fait fureur au box-office nord-américain pour sa sortie, engrangeant 73,5 millions de dollars entre vendredi et dimanche, selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations dimanche.

Agence France-Presse

« Une superbe sortie », a noté l’expert David A. Gross, précisant que chaque suite d’un film John Wick a réussi à dépasser son prédécesseur.

Les critiques sont globalement élogieuses du film pour lequel Keanu Reeves est encore une fois en tête d’affiche, en tueur à gages combattant un groupe criminel international.

« Si seulement tous les films d’action étaient aussi bien et aussi proprement chorégraphiés », s’est emballé le Washington Post – même si pour certains, le bilan très élevé (plus de 100 morts au cours du film) est un peu trop exagéré.

John Wick : Chapter 4 doit en grande partie sa chorégraphie à son réalisateur Chad Stahelski, lui-même ancien cascadeur. Aux côtés de Keanu Reeves, figurent Donnie Yen, Bill Skarsgard et Laurence Fishburne.

À la deuxième place, le film des studios DC Shazam! Fury of the Gods n’a récolté que 9,7 millions de dollars pour sa deuxième semaine d’exploitation. Selon le magazine spécialisé Variety, le chiffre représente « l’une des pires affluences pour un film de superhéros récent ».

Suit dans le classement le nouvel épisode de la saga Scream, Scream VI, avec 8,4 millions de dollars de recettes.

Le film de boxe Creed III, dans l’univers Rocky, est à la quatrième place, ayant engrangé 8,4 millions de dollars pour sa 4e semaine d’exploitation.

En cinquième position, en baisse d’une place par rapport au weekend dernier : le film à suspense de science-fiction 65, avec 3,3 millions de dollars. Adam Driver est l’acteur principal de cette histoire de voyage dans le temps qui juxtapose vaisseaux spatiaux et dinosaures.

Le reste du top 10

6. Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2,4 millions de dollars)

7. Cocaine Bear (2,1 millions)

8. Jesus Revolution (2 millions)

9. Champions (1,5 million)

10. Avatar : The Way of Water (1,4 million)