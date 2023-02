L’actrice américaine Rachel Welch est décédée à l’âge de 82 ans des suites d’une courte maladie. C’est la famille de la comédienne née à Chicago qui a communiqué l’information au site TMZ.

Gagnante du Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour son interprétation dans Les trois mousquetaires en 1974, elle a gagné son statut de vedette en 1966 à la suite de ses rôles dans Le Voyage fantastique et dans Un million d’années avant J. C., film dans lequel elle apparaissait dans un petit bikini en peau de daim qui a aussitôt sacré l’actrice comme l’un des plus grands sex-symbols du XXe siècle.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Raquel Welch, en 1967

Elle est ainsi devenue l’une des comédiennes les plus en vue des années 60 et 70, si bien qu’elle a été nommée au sein des 100 vedettes de cinéma les plus sexy de l’histoire selon la revue Empire, en plus d’être classée par la revue Playboy au 3e rang des stars les plus sexy du XXe siècle.

Raquel Welch, qui a collaboré de près avec la chanteuse Cher dans les années 70, notamment dans The Cher Show en 1975, s’est mariée à quatre reprises : avec James Welch de 1959 à 1964, Patrick Curtis de 1967 à 1972, Andre Weinfeld de 1980 à 1990 et Richard Palmer de 1999 à 2004. Elle laisse dans le deuil sa fille Tahnee et son fils Damon.