À 100 jours de son lancement dans les salles de cinéma d’Amérique du Nord, une nouvelle bande-annonce du film La Petite sirène a été dévoilée mercredi, dévoilant plusieurs éléments jusqu’ici inédits de cette version en images réelles du classique de Disney.

On y voit notamment beaucoup mieux la cité d’Atlantica, en plus d’apercevoir pour la première le Prince Éric, interprété par Jonah Hauer-King. Quant à Ariel, campée par Hailey Bailey, on la voit notamment s’amuser avec des méduses et un poisson-globe, avant de voir la séquence se conclure avec le rire maléfique d’Ursula – on voit brièvement et pour la première fois les yeux de la méchante sorcière interprétée par Melissa McCarthy.

La Petite sirène sera en salle le 26 mai.