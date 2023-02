Le bleu du caftan

Rodéo

Lettre d’amour à un père, à sa fille, aux gros camions…

La situation devenant de plus en plus compliquée à gérer après une séparation, un camionneur entraîne sa fille âgée de 9 ans, déjà passionnée de camions et de courses, dans un road trip dont la destination ultime est le grand rodéo des Badlands, en Alberta.