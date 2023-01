La révolution des octogénaires

Quel est le point commun entre Jane Fonda, Lily Tomlin, Sally Field, Diane Keaton, Candice Bergen, Helen Mirren et Rita Moreno ? Elles ont toutes plus de 75 ans et tiennent les rôles principaux de superproductions hollywoodiennes telles que 80 for Brady, Shazam ! La rage des dieux et Book Club : The Next Chapter. Doit-on changer notre regard sur le vieillissement ?