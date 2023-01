(New York) « Amoché » après un grave accident de dameuse début janvier, l’acteur américain Jeremy Renner, connu pour son rôle de Hawkeye dans l’univers de superhéros Marvel, a annoncé samedi qu’il s’était cassé plus de 30 os mais qu’ils seront « réparés » et plus « forts ».

Agence France-Presse

Sur Instagram, l’acteur a publié une photo de lui en pleine séance de rééducation dans un lit médicalisé, avec ce message : « entraînements matinaux, résolutions, tout a changé en cette nouvelle année particulière ».

Le 1er janvier, l’acteur avait dû être hospitalisé après s’être grièvement blessé avec sa propre dameuse, en déneigeant devant son domicile du Nevada. Le quinquagénaire s’était fait rouler dessus par la machine.

« Ces plus de 30 os cassés vont se réparer, devenir plus forts, tout comme l’amour et les liens avec la famille et les amis s’approfondissent », a ajouté Jeremy Renner, en remerciant tous ceux qui ont adressé des messages de soutien. « Amour et bénédictions à vous tous », a-t-il conclu.

À l’affiche en ce moment de la deuxième saison de la série Mayor of Kingstown sur Paramount+ aux États-Unis, Jeremy Renner avait débuté comme acteur dans le cinéma indépendant avant de prendre son envol à Hollywood dans de multiples superproductions.

Il s’était fait connaître du grand public en 2010 en incarnant un soldat américain dans The Hurt Locker, un rôle éprouvant pour lequel il avait été nommé à l’Oscar du meilleur acteur. Il avait également été nommé aux Oscars pour The Town, de Ben Affleck.

Mais en incarnant Clint Barton, alias Œil de faucon (Hawkeye en anglais) dans la superproduction Avengers des studios Marvel, l’un des plus gros succès mondiaux de l’histoire du cinéma, Jeremy Renner avait fait passer sa célébrité à un nouveau stade.