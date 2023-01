Lancé à la Mostra de Venise, The Son est une adaptation cinématographique de la pièce du même nom, qui a d’abord été écrite pour la scène par le dramaturge et réalisateur français Florian Zeller en 2018 – et qui a été présentée ici même l’automne dernier, dans une adaptation et une mise en scène de René Richard Cyr.

Il s’agit d’un huis clos centré sur le personnage de Nicholas, adolescent de 17 ans perturbé par la séparation de ses parents, Peter et Kate, et de la remise en ménage de son père avec une autre femme, Beth. Mais au-delà de cette situation malheureuse, Nicholas doit gérer un mal-être grandissant et une souffrance qui l’habite quotidiennement.

En fait, The Son fait partie d’un triptyque sur la famille, qui a débuté par La mère en 2010. La pièce Le père avait suivi, avant d’être elle aussi adaptée au cinéma (en 2020). Le film, qui mettait en vedette Anthony Hopkins, a d’ailleurs remporté deux Oscars (dont meilleur acteur et meilleur scénario adapté). Le fils a clos la série.

Voilà pour les présentations.

Comme pour The Father, Florian Zeller tire le meilleur des interprètes de The Son – qu’il a coscénarisé avec Christopher Hampton –, éliminant tous les artifices qui pourraient interférer dans leur jeu.

Par exemple, contrairement à la pièce (où le lieu est non défini), on situe ici l’action à New York, mais tous les bruits de la ville ont été mis en sourdine afin de recréer le huis clos familial – ce qui met en relief les dialogues. Sauf à quelques occasions, où le tumulte de la ville témoigne du chaos qui s’empare soudain du père ou du fils.

Dans le rôle clé du père, on retrouve Hugh Jackman. Sans son costume de Wolverine ni effets spéciaux, on est en mesure d’apprécier tout le talent de l’acteur australien (Les misérables, The Greatest Showman). S’il pèche parfois dans ses accès de colère, Jackman joue vrai et crée des moments d’émotion poignants dans Le fils, qu’il porte en grande partie sur ses épaules.

Le brillant avocat, qui a également des ambitions politiques, remet toutefois en question ses projets en voyant dériver son fils, qu’il prend un temps sous son aile. En se rappelant les absences de son propre père (Anthony Hopkins) durant sa jeunesse. L’histoire est bel et bien racontée du point de vue du père.

Son vis-à-vis est le jeune acteur Zen McGrath. Son Nicholas est un personnage de composition complexe, qu’il joue parfaitement dans le non-dit et les silences. Dans ses scènes plus vocales, l’acteur joue parfois de façon mélodramatique, mais au bout du compte, on sent bien sa fragilité, sa solitude et sa souffrance.

PHOTO REKHA GARTON, FOURNIE PAR ENTRACT FILMS Laura Dern (Marriage Story, Big Little Lies) incarne la mère de l’adolescent Nicholas.

Autour d’eux, on retrouve la maman de Nicholas, Kate (Laura Dern, Marriage Story, Big Little Lies), elle-même blessée par sa séparation ; et la nouvelle conjointe de Peter, Beth (Vanessa Kirby, Pieces of a Woman), avec qui il a eu un enfant, qui épaule son amoureux autant qu’elle peut, tout en gardant le cap sur sa propre vie.

Le scénario de Zeller est non seulement d’une criante actualité (en abordant la question de la dépression et de la santé mentale), mais sa grande force réside aussi dans les nuances qu’il charrie. Car malgré les imperfections du père, de la mère et de la belle-mère de Nicholas – et certaines décisions discutables –, l’adolescent est bien entouré. On ne peut pas dire qu’il est négligé ou qu’il manque d’amour. D’où l’intérêt du drame.

Quelles sont les causes exactes de la dérive de Nicholas ? On ne le sait pas précisément – lui-même ne le sait pas. Parviendra-t-il à retrouver sa joie de vivre ? Acceptera-t-il de se faire soigner ? S’engouffrera-t-il ? Impossible de rester insensible à la tragédie (réaliste) qui se joue devant nous. Florian Zeller explore avec intelligence les sombres recoins de la dépression tout en nous forçant à admettre que, parfois, il n’y a pas de réponse.

The Son est présenté en version originale anglaise seulement.

En salle