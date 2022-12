Les plateformes regorgent d’œuvres sorties dans la dernière année qui valent le détour. Voici le top 5 des films d'animation de notre journaliste Danielle Bonneau.

Turning Red (Alerte rouge)

Pixar recule en 2002 sur les traces de Mei, une écolière de 13 ans d’origine chinoise, qui vit à Toronto. Les références à la spécificité canadienne sont amusantes à détecter. La réalisatrice Domee Shi, qui a grandi dans la Ville Reine, jette un regard empreint d’empathie et d’humour sur la relation entre une mère protectrice (voix de Sandra Oh) et sa fille, qui apprend à gérer ses émotions. Lorsque celles-ci deviennent intenses, l’adolescente se transforme, à son grand désarroi, en un panda rouge géant. Cette œuvre, foncièrement positive et joyeuse, résonnera auprès des adolescents et des adultes, qui auront du plaisir à se reconnaître.

Sur Disney+

Minions : The Rise of Gru (Version française : Les minions 2 : Il était une fois Gru)

Ce cinquième opus de la franchise aux rebondissements abracadabrants, qui provient des studios d’Illumination, se passe en 1976 et raconte comment se sont forgés les liens entre les petites créatures jaunes d’une terrible maladresse et Gru, âgé de onze ans et demi (voix de Steve Carell). Les fidèles Kevin, Stuart et Bob, ainsi que le nouveau venu Otto, sont mis à rude épreuve. Les mauvais traitements qu’ils subissent et s’infligent mutuellement font rigoler, mais risquent d’être intenses pour les tout-petits. Le jeune Gru attire de nouveau la sympathie et démontre que derrière ses rêves de grandeur se cache le désir d’être apprécié à sa juste valeur.

En vidéo sur demande

Lightyear

Buzz Lightyear, l’un des personnages préférés de la franchise Toy Story (Histoire de jouets), de Pixar, devient le héros du film qu’aurait vu Andy, en 1995, et qui l’aurait incité à vouloir la figurine d’action. Le patrouilleur de l’espace (voix de Chris Evans, doublée en français par Xavier Dolan) est coincé sur une planète inhospitalière avec 1200 personnes et multiplie les essais pour ramener tout le monde sur Terre. Le héros intergalactique, qui n’a pas vu le temps passer durant sa mission, apprend à faire confiance à trois recrues aux antécédents variés. Leur inexpérience donne lieu à des scènes cocasses et permet à tous de cheminer à travers les épreuves.

Sur Disney+

DC League of Super-Pets (Version française : DC Krypto Super-Chien)

Krypto, inséparable compagnon de Superman, perd ses pouvoirs spéciaux en même temps que son maître, qui est enlevé. Les autres superhéros de l’univers DC, dont Batman et Wonder Woman, accourus à sa rescousse, sont aussi emprisonnés. Le super-chien (voix de Dwayne Johnson), qui se retrouve dans une situation inhabituelle de vulnérabilité, doit faire confiance à quatre amis à quatre pattes. Ces derniers apprennent à maîtriser les pouvoirs qui leur ont été accidentellement dévolus, afin de sauver Superman. Il y a beaucoup d’humour et de cœur dans ce film d’animation par ordinateur de Warner Bros. Pictures.

Sur Crave

The Bad Guys (Version française : Les méchants)

Cinq amis qui ont toujours fait peur aux humains (un loup, un serpent, un requin, un piranha et une tarentule) se plaisent dans leur rôle de méchant jusqu’à ce qu’ils prétendent devenir gentils pour se sortir d’une impasse. Ils se prennent au jeu et découvrent des avantages à faire le bien. Le studio d’animation DreamWorks mélange habilement les genres dans ce long métrage d’animation drôle et tiré par les cheveux, qui rend hommage à des films d’espionnage et de cambriolage. Au rythme rapide, il comporte certaines scènes violentes. Tout en luttant ouvertement contre les préjugés, le ton demeure humoristique jusqu’à la fin.

En vidéo sur demande