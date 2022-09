Le long métrage Niagara de Guillaume Lambert est le premier film québécois de l’année à se positionner dans le top 3 du box-office dès son premier week-end en salles.

Marissa Groguhé La Presse

Avec des recettes de plus de 115 000 $ pour ses trois premiers jours à l’affiche, Niagara se situe au sommet des ventes dans plus de 40 cinémas au Québec.

« C’est un départ très encourageant alors qu’on voit que le bouche-à-oreille du film est très positif, et que Niagara plaît à un vaste public de tous âges », commente le producteur et distributeur du film, Tim Ringuette, par voie de communiqué.

Mettant en vedette François Pérusse, Éric Bernier et Guy Jodoin, Niagara est le deuxième long métrage de l’auteur, acteur et réalisateur Guillaume Lambert. Entre le drame et la comédie, il raconte l’histoire de trois frères se retrouvant après le décès de leur père.