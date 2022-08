La cofondatrice du Cinéma Moderne et instigatrice du projet Cinéma Public Roxanne Sayegh a été nommée directrice générale du Cinéma Beaubien, du Musée et du Parc. Elle prendra ainsi la succession de Mario Fortin qui, lui, a annoncé son départ à la retraite en décembre.

Marissa Groguhé La Presse

Roxanne Sayegh entrera en fonction le 6 septembre. « Je suis honorée par cette nomination, a-t-elle commenté par voie de communiqué. C’est un mandat de taille que de succéder à Mario Fortin. Je serai heureuse de continuer à proposer au public le meilleur du cinéma d’art et d’essai qui fait la réputation des Cinémas Beaubien, du Parc et du Musée. Le succès des cinémas de quartier a fait ses preuves ici et partout ailleurs et la magie du grand écran est incontestable ! »

Mario Fortin occupait le rôle de directeur général depuis sa fondation, à laquelle il a participé, en 2001. Après près de 50 ans de carrière dans l’industrie du cinéma, il prendra sa retraite le 18 décembre prochain.

Roxanne Sayegh, elle, œuvre depuis plus de 20 ans dans le milieu. En 2018, elle a cofondé le Cinéma Moderne (petite salle avec café-bar présentant des films de répertoires) avec Alexandre Domingue. L’an dernier, aux côtés d’Aude Renaud-Lorrain, elle a lancé le Cinéma Public (lieux de projection au cœur de Villeray et diffuseur en ligne). L’entrepreneuse a aussi notamment dirigé les Rencontres internationales du documentaire de Montréal au début des années 2010, a été productrice exécutive au festival documentaire Ambulante et a été directrice de distribution chez Tarantula Films à Mexico.

Elle a remporté le prix Jeune entrepreneur du Québec : Arts et culture lors du concours ARISTA de la Jeune Chambre de commerce de Montréal en 2019.