Certains titres sont pressentis par les grands studios pour attirer un très large public, d’autres serviront de locomotives pour des plateformes. Voici 10 longs métrages sur lesquels Hollywood compte pour séduire les foules.

Marc-André Lussier La Presse

Avatar : The Way of Water (Avatar : La voie de l’eau)

Treize ans après Avatar, qui détient toujours le record au box-office avec des recettes frôlant les 3 milliards de dollars, James Cameron proposera enfin la première des quatre suites prévues. Avatar : The Way of Water, que le cinéaste d’origine canadienne a commencé à concevoir il y a 10 ans, a en grande partie été filmé sous l’eau, nécessitant ainsi un ajustement technologique inédit. James Cameron a par ailleurs révélé que le récit du nouvel opus se déroulait 14 ans plus tard, au sein de la famille qu’ont fondée le soldat humain Sully (Sam Waterston) et la guerrière Neytiri (Zoe Saldaña). Sigourney Weaver, Michelle Yeoh et Kate Winslet sont également de l’aventure. En salle le 16 décembre.

Black Adam

À l’évènement Comic-Con de San Diego, Dwight Johnson a fait une entrée spectaculaire en revêtant le costume du vilain héros de l’écurie DC Comics, dont l’arrivée au grand écran a mis plus d’une dizaine d’années à se concrétiser. « L’univers DC ne sera plus jamais le même ! », a tonné l’ancien lutteur avant d’expliquer que cette aventure constitue pour lui la concrétisation d’un rêve. Dérivé de Shazam !, ce 11e long métrage de l’univers cinématographique DC met également en vedette Sarah Shahi, Aldis Hodge, Noah Centineo, Pierce Brosnan, de même que Viola Davis dans une participation. La réalisation est assurée par Jaume Collet-Serra (The Passenger, Jungle Cruise). En salle le 21 octobre.

Black Panther : Wakanda Forever (Black Panther : Longue vie au Wakanda)

En 2018, Black Panther a marqué les esprits au point d’être cité aux Oscars dans la catégorie du meilleur film, honneur rarement dévolu à ce genre de superproduction. La mort inattendue de Chadwick Boseman, l’interprète de T’Challa, a bien entendu créé une onde de choc en 2020, tant auprès de l’équipe de production que du public. Aussi Ryan Coogler (Fruitvale Station, Creed), qui a signé le premier opus, a-t-il choisi de construire une histoire autour de la disparition de T’Challa, comme une forme d’hommage, plutôt que de faire appel à un autre acteur. Black Panther – Wakanda Forever est le 30e long métrage de l’univers cinématographique Marvel, le dernier de la Phase 4. En salle le 11 novembre.

Bros (Chums)

Billy Eichner est un acteur à qui l’on doit en outre la création de la série Funny or Die’s Billy on the Street. En compagnie de Nicholas Stoller (Forgetting Sarah Marshall, Neighbors), qui signe aussi la réalisation de ce film, le comédien a écrit le scénario de cette comédie romantique gaie dont on dit qu’elle est la première du genre produite par un grand studio. On précise également qu’à part Debra Messing et Kristin Chenoweth, deux alliées de la communauté, la distribution de ce long métrage est entièrement composée d’acteurs LGBTQ+, parmi lesquels, outre Billy Eichner et Luke Macfarlane dans les rôles principaux, on retrouve Bowen Yang et Harvey Feinstein. Le festival de Toronto présentera Bros en primeur mondiale. En salle le 30 septembre.

Glass Onion : A Knives Out Mystery

PHOTO CLAIRE FOLGER, ASSOCIATED PRESS Daniel Craig est la vedette de Glass Onion : A Knives Out Mystery, un film de Rian Johnson.

Avant même la sortie de Knives Out (À couteaux tirés) en 2019, le cinéaste Rian Johnson avait déclaré qu’en cas de succès, il avait l’intention d’élaborer un nouvel épisode indépendant, construit autour de Benoit Blanc, le personnage d’enquêteur que joue Daniel Craig, un peu comme le faisait jadis Agatha Christie avec Hercule Poirot. Dans Glass Onion : A Knives Out Mystery, une toute nouvelle distribution entoure ainsi l’ancien interprète de James Bond. Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kate Hudson, Kathryn Hahn et Leslie Odom Jr. font partie d’un thriller dont l’intrigue se déroule cette fois en Grèce. Après un lancement au festival de Toronto, Netflix prévoit déposer le long métrage sur sa plateforme le 23 décembre.

I Wanna Dance with Somebody

PHOTO FOURNIE PAR SONY PICTURES I Wanna Dance with Somebody, réalisé par Kasi Lemmons, retrace la vie de la chanteuse Whitney Houston.

Après Judy Garland, Billie Holiday et Aretha Franklin, pour ne nommer que les divas dont la vie a été portée au grand écran récemment, au tour maintenant de Whitney Houston d’avoir droit à son biofilm. L’actrice britannique Naomi Ackie (Star Wars : The Rise of Skywalker, Master of None) a été choisie pour camper la chanteuse multiprimée aux Grammy Awards, dont la vie a pris fin tragiquement il y a 10 ans, à l’âge de 48 ans. La réalisatrice Kasi Lemmons (Harriet) porte à l’écran un scénario écrit par Anthony McCarten, à qui l’on doit notamment celui de Bohemian Rhapsody. Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie et Bria Danielle Singleton y campent des intimes de la vedette, dans un film dont le titre évoque l’un de ses plus célèbres tubes. En salle le 21 décembre.

A Man Called Otto

PHOTO JOEL C RYAN/INVISION/ASSOCIATED PRESS Tom Hanks est la tête d’affiche du film A Man Called Otto, réalisé par Marc Forster. Ce film est un remake du film suédois A Man Called Ove.

Il sera intéressant de voir quel accueil réservera le public à cette adaptation américaine du roman à succès suédois de Fredrik Backman, lequel a déjà fait l’objet d’une adaptation au cinéma grâce à Hannes Holm, compatriote de l’auteur. En 2017, A Man Called Ove s’était même glissé aux Oscars parmi les cinq finalistes dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère (il fut également cité grâce à ses maquillages). Rebaptisé Otto, l’homme mûr bourru au cœur du récit sera cette fois interprété par Tom Hanks. Le vétéran tirera sans doute son épingle du jeu dans le rôle de cet inconsolable veuf qui réapprend peu à peu la vie en société quand une jeune famille s’installe dans son voisinage. Marc Forster, dont la filmographie éclectique va de Monster’s Ball à World War Z, en passant par Finding Neverland et Quantum of Solace, est à la barre de cette comédie dramatique que l’on compte sortir en salle au temps des Fêtes.

Pinocchio

Il y a fort à parier que cette imposante production, réalisée par Robert Zemeckis (Who Framed Roger Rabbit, Forrest Gump), se situe dans une tradition toute disnéenne, comme toutes les nouvelles versions de dessins animés classiques que produit le célèbre studio. Ce Pinocchio en prises de vues réelles, dont le scénario a été écrit par Chris Weitz (il avait fait un travail similaire pour Cendrillon), est directement inspiré par le deuxième long métrage d’animation des studios Disney, sorti en 1940. Tom Hanks y incarne le marionnettiste Geppetto, dans un film où l’on retrouve aussi Cynthia Erivo, de même que les voix de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt et Lorraine Bracco. Sur Disney+ le 8 septembre.

Ticket to Paradise (Billet pour le paradis)

Julia Roberts et George Clooney sont de nouveau réunis au grand écran, six ans après Money Monster (Jodie Foster), à la faveur d’une comédie romantique réalisée par Ol Parker (Mamma Mia ! Here We Go Again). Dans Ticket to Paradise, les deux superstars jouent une femme et un homme ayant anciennement formé un couple qui, malgré leurs divergences, comptent intervenir auprès de leur fille (Kaitlyn Dever). Ces parents tenteront d’empêcher cette dernière, sur le point de se marier, de commettre la même erreur qu’eux 25 ans plus tôt. Est-ce que la notoriété des deux vedettes sera suffisante pour propulser cette production aux sommets du box-office ? Réponse le 21 octobre.

The Woman King (La Femme Roi)

Réalisé par Gina Prince-Bythewood (Love & Basketball, The Old Guard), ce drame historique évoque une page méconnue de l’histoire de l’Afrique. Viola Davis incarne la générale Nanisca qui, à la fin du XIXe siècle, a mené les Amazones du Dahomey, un régiment entièrement composé de femmes, dans leur lutte acharnée contre les colons français. Sur un scénario écrit par Dana Stevens (Fatherhood) à partir d’une histoire élaborée par l’actrice Maria Bello (A History of Violence), The Woman King met aussi en vedette Lashana Lynch, Hero Fiennes Tiffin et John Boyega. Le long métrage sera présenté en primeur au festival de Toronto avant de prendre l’affiche dans les salles nord-américaines le 16 septembre.