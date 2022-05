La Presse à Cannes

Le sosie de Tom Hanks

(Cannes) « On vous a déjà dit que vous ressemblez à Tom Hanks ? » Comme nous étions à la fête de la première mondiale d’Elvis de Baz Luhrmann, je n’ai pas osé lui demander si elle voulait dire Tom Hanks dans le rôle du colonel Parker, avec son double menton de vieux pélican. Je ne lui ai pas non plus demandé « Quel âge me donnez-vous ? » Elle n’aurait pas saisi la référence à la vieille publicité d’Oil of Olay.