Dix-sept ans après une première au Festival du film de Toronto, le film C.R.A.Z.Y., grand succès du regretté Jean-Marc Vallée, aura droit à une nouvelle sortie aux États-Unis le 3 juin prochain.

Simon Chabot La Presse

Le distributeur Samuel Goldwyn Films fera d’ici là la promotion du film dans d’importants festivals américains de films LGBTQ+. Une nouvelle bande-annonce du film qui a remporté 14 prix Jutra et 11 prix Génie circule depuis mercredi sur le web.

Chronique familiale dépeignant la relation tendue entre un père (Michel Côté) et son fils (Marc-André Grondin) au cœur des années 1970, C.R.A.Z.Y. était d’abord sorti aux États-Unis peu après son lancement au Québec, mais de façon assez confidentielle. Le drame mettant également en vedette Danielle Proulx avait été vendu à SundanceTV, chaîne de télévision spécialisée qui diffuse des films indépendants ou étrangers et à Netflix, à l’époque où il s’agissait d’un service de livraison de DVD à domicile.

Le long métrage à la riche trame sonore, qui inclut Crazy de Patsy Cline, Emmenez-moi de Charles Aznavour, Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd et Space Oddity de David Bowie, a permis à Jean-Marc Vallée de faire carrière aux États-Unis. Il y a notamment réalisé The Young Victoria, avec Emily Blunt, Dallas Buyers Club, lauréat de trois Oscars, avec Matthew McConaughey, et Wild, avec Reese Witherspoon. À la télévision, il a aussi grandement contribué au succès de la série Big Little Lies, de HBO.

Jean-Marc Vallée est mort le 25 décembre dernier, à 58 ans, d’un « malaise cardiaque soudain », « quelques minutes après être arrivé à sa résidence secondaire » de Berthier-sur-Mer, a conclu plus tôt cette année un coroner.

Avec Marc-André Lemieux, La Presse