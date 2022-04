L’univers des ours polaires

Fidèle à son habitude, Disneynature profite du Jour de la Terre pour lancer un long métrage aux images d’une beauté saisissante.

Danielle Bonneau La Presse

Alastair Fothergill et Jeff Wilson, qui avaient bravé un froid intense pour réaliser Penguins, en Antarctique, ont mis le cap cette fois-ci sur le Svalbard, archipel norvégien situé à 1046 km du pôle Nord.

Avec leur équipe dévouée, ils ont passé 94 jours sur terre (dévalant 46 335 km en motoneige) et 147 jours sur mer pour révéler la vie et les défis relevés par les ours polaires, amplifiés par les changements climatiques.

Au cœur du film Polar Bear (Ours polaire en version française) se trouvent une mère, ses deux oursons et les liens qui les unissent.

