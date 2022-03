Gabrielle Union

Rendre la société plus inclusive, une production à la fois

Actrice, militante, mère d’une petite fille née d’une mère porteuse et belle-mère de deux garçons et d’une fille trans, Gabrielle Union milite pour une société plus inclusive. La comédienne a été interpelée par le scénario de la plus récente version de Cheaper by the Dozen, de Disney, qui dépeint pour une rare fois une réalité qui ressemble à la sienne. Entrevue avec une femme qui veut abattre les barrières.