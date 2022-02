L’animateur de l’émission Jimmy Kimmel Live a reproché mercredi soir aux votants de l’Académie d’avoir ignoré le film Spider-Man : No Way Home.

Jimmy Kimmel est surpris de voir que Spider-Man : No Way Home n’a pas eu de nomination pour l’Oscar du meilleur film, alors que c’est le cas pour Don’t Look Up. L’animateur a profité de sa tribune mercredi soir, à l’émission Jimmy Kimmel Live pour reprocher aux votants de l’Académie d’avoir ignoré le film qui a reçu des critiques élogieuses, en plus de devenir l’un des films les plus rentables jamais réalisés, avec près de 750 millions de dollars aux États-Unis et 1,7 million de dollars dans le monde.

Luc Boulanger La Presse

« Comment se fait-il que Spider-Man : No Way Home n’ait pas obtenu l’une des 10 nominations pour le meilleur film ? a demandé Kimmel en ondes. C’était un grand film. Il n’était pas dans le top 10 des meilleurs films de l’année ? ! Il y avait trois Spider-Men dedans. Vous me dites que Don’t Look Up était meilleur que Spider-Man ? Certainement pas ! »

Kimmel s’est ensuite interrogé sur le fait que les nommés pour le meilleur film doivent être des films « sérieux » ? « Depuis quand c’est un prérequis pour être mis en nomination aux Oscars ? Vous voulez savoir ce qui s’est passé ? Les électeurs ont regardé la liste et ont vu les noms de Leonardo DiCaprio et Meryl Streep et ils ont coché la case, puis ils ont mis leurs enfants dans la voiture pour aller voir Spider-Man. Et ils ont adoré le film ! Mais ils n’ont pas voté pour lui », a ajouté l’animateur.

Spider-Man : No Way Home n’a obtenu qu’une seule nomination aux Oscars, dans la catégorie des effets visuels. Don’t Look Up est en lice pour quatre statuettes, dont celle du meilleur film. The Power of the Dog, de Jane Campion, arrive en tête avec douze nominations. Dune de Denis Villeneuve est nommé dans dix catégories.

La cérémonie des Oscars se tiendra le 27 mars prochain au Dolby Theatre à Los Angeles.

Source : Variety