Vera Farmiga et Patrick Wilson dans The Conjuring: The Devil Made Me Do It

(Los Angeles) Le film d’horreur The Conjuring : The Devil Made Me Do It a pris la tête du box-office ce weekend en Amérique du Nord, où les cinémas rouvrent progressivement après une année sinistrée.

Agence France-Presse

Le nouveau film de la Warner Bros., le troisième de la franchise Conjuring, a détrôné un autre film d’horreur, A Quiet Place 2, qui avait fait un début en fanfare la semaine dernière.

Le résultat de Conjuring (24 millions de dollars) est jugé d’autant plus positif pour Warner qu’il est déjà proposé aux abonnés de HBO Max sans surcoût.

L’histoire suit une nouvelle fois Patrick Wilson et Vera Farmiga en enquêteurs paranormaux aux prises avec de démoniaques machinations.

A Quiet Place 2, réalisé par John Krasinski avec sa femme Emily Blunt dans le rôle principal, a rapporté 19,5 millions de dollars sur la période de vendredi à dimanche, en retrait par rapport aux 48 millions de la semaine dernière mais toujours considéré comme un résultat solide, alors que 75 % des cinémas sont désormais ouverts.

Ce film de la Paramount sur une famille vivant dans un monde post-apocalyptique hanté par des monstres féroces qui se repèrent grâce aux sons, pourrait bientôt devenir le plus rapide à passer la barre des 100 millions de dollars depuis que la COVID-19 a plongé le monde – et l’industrie du cinéma – dans la crise.

« L’environnement redevient concurrentiel », a déclaré un dirigeant de la Warner, Jeff Goldstein, cité par le Hollywood Reporter. « Ce qui est un signe très positif des choses à venir cet été et à l’automne ».

En troisième place, le Disney familial Cruella, une histoire en prises de vue réelles des origines de la mégère tirée des 101 Dalmatiens, avec Emma Stone dans le rôle-titre, a engrangé 11,2 millions de dollars.

Spirit Untamed, réalisé en images de synthèse par Universal, est quatrième (6,2 millions). Isabela Merced prête sa voix à une jeune fille qui s’attache à un mustang sauvage appelé Spirit. Jake Gyllenhaal et Julianne Moore y participent également.

Cinquième, par la deuxième semaine d’affilée, un autre Disney : Raya and the Last Dragon (1,3 million de dollars), avec Awkwafina et Sandra Oh aux voix.