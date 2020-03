Chantal Guy Chronique

Procès Weinstein: ce n’est pas un happy end

D’où venait donc cette joie qu’on a sentie monter à l’annonce de la peine de Harvey Weinstein ? Parce que oui, on a constaté une vive émotion, peut-être encore plus grande que lors de sa condamnation en février pour viol et agression sexuelle, quand on a vu le nombre s’afficher : 23 ans. Le magnat déchu du cinéma risquait une peine minimale de 5 ans et une peine maximale de 29 ans. Quand bien même plusieurs auraient voulu une condamnation d’un siècle, c’est une peine exemplaire.